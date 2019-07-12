國民黨總統初選正進行民調作業，參選人、前鴻海董事長郭台銘今接受廣播專訪，被問及若初選落敗是否會脫黨參選？他坦言，現在是「非常告急」，但只能說在星期一結果出來前，就盡量挽回，「我會戰到星期日晚上」，待結果公布後，才會開始想下一階段。

郭台銘昨晚接受政論節目訪問，談及國民黨初選民調顯然有問題，並要等到下週一看高雄市長韓國瑜怎麼發球，自己再來回應；節目最後還向韓國瑜喊話「就算大哥拜託你」，相關發言被解讀為替脫黨埋伏筆。

郭今接受廣播專訪也重提，如今來看民調才差一週時間，泛綠、泛藍板塊移動，國民黨一周內突然增加17％，不知道是做了什麼偉大的事情，而民進黨蔡英文也不知道犯了什麼錯，「可能是不接我帽子的關係」。他接著說，但這17％是到哪裡去？很明顯是「有魚（瑜）吃魚、沒魚吃菜（蔡），鍋（郭）子就不見了」。

他進一步說，「我贏，現在來講是非常告急」，當初國民黨不納入手機民調，對自己來講就不公平；此外，這也是民進黨慣用伎倆，讓民調上突然有這麼大差距轉移，「這也不能怪國民黨，是民進黨干預國民黨選舉」，如此光怪陸離的數字、選舉，代表這次黨的總統初選，是民調而非民意，這有很大的落差。

至於若初選落敗，是否會表達不接受結果？郭台銘僅說，在星期一結果出來前都不曉得，「現在是盡量挽回，我會戰到星期日晚上，也要呼籲民進黨選民不要來亂，「國民黨選舉跟你沒關係，不要一下把票移過來」，也希望國民黨支持韓國瑜的人，要記住「整體贏才是最重要的」，而星期一才會開始想下一階段事情，包含將來要做什麼、怎樣為國家服務。

主持人也問及，萬一初選有閃失，會不會離開政治？郭強調「我不會離開政治」，可能會用經濟。一直認為從蔣經國、孫運璿到李國鼎，都是科技經濟治國，但後來台灣改變，過去是經濟替政治服務，後來變政治替經濟服務，「我想扭轉這態勢，所以我可能會想辦法促成第三方勢力，督導台灣社會走上以經濟掛帥」。

他也說，這不是要創黨，還有各種方式，像是經濟促進的工作團體組織，如同環保、愛心關懷組織那種，繼續扮演監督政府角色，對經濟政策、科技政策立法，盼多監督政府，讓政府更有效率運轉。

(中時 )