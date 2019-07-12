想讓血管逆齡首重飲食，一般人都認為要減醣，不過日本抗老名醫表示，對於沒有糖尿病的人來說，延緩血管老化，只須適度控制醣類攝取。根據他親身實證10年以上，早餐無須刻意吃多，他認為只喝無糖新鮮蔬果汁最好，不但可提供血管大量的多元不飽和脂肪酸EPA，還可以保護心血管、預防動脈硬化。

適度控制醣類攝取，可常保血管健康，《早安健康》報導，日本醫學博士池谷敏郎在「這樣吃，通血管：抗硬化果汁＆食譜」一書中指出，他十年來早餐只喝無糖新鮮蔬果汁，午餐以蔬菜和蛋白質為主，午餐過後可以來點甜食，晚餐時間也會享受一點小酒，晚餐後則邊看電視邊做點簡單的運動，然後洗澡就寢。

池谷敏郎說，重點在於飲食的內容與用餐時間，並配合晚間的輕度運動，不少人因此改善了身體的不適症狀，同時讓血管年齡年輕10歲。下列為他的「血管逆齡飲食法」：

07:00 早餐喝新鮮蔬果汁

12:00-14:00 午餐吃以蔬菜和蛋白質為主的超商沙拉

15:00 下午茶甜點

19:00-20:00 晚餐正常適量攝取各類營養

21:00 進行15分鐘抑制血糖升高運動(若有飲酒，務必醒酒後再運動)，運動結束後洗澡就寢

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(中時電子報)