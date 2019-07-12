環球網網頁截圖

繼檢舉國外航空公司網站上「把台灣標註為國家」，逼迫外航網站把台灣標註成「中國台灣」之後，環球網引述微博網友「@台灣傻事」11日爆料，武漢大學錄取的一名台灣師範大學交換生疑似在社交媒體發表「精日台獨」言論，並配有該台生多張社交網頁截圖。對此，武漢大學12日凌晨做出回應稱，學校正覈實該台生的社交媒體言論情況。

以下是回應全文：

「感謝網友對武漢大學台灣交換生工作的關注。我校港澳台事務辦公室正通過多種途徑覈實柯筌耀社交媒體言論情況。武漢大學將根據調查結果，依法依規進行處置。武漢大學是中華人民共和國教育部直屬高校，我們歡迎所有支持認同一個中國原則的台灣同胞、海外華人華僑和國際友人來武漢大學交流學習。」

根據網頁截圖顯示，這名台灣師大學生的臉書帳號是「Chuck Ko」，4月30日發布的貼文內容稱，「平成31年，掰掰，令和元年，您好！期待有一天偉大祖國收復失去的臺灣島，和平統一全日本，成爲大和民族偉大之復興。共築日本令和夢。兩島同屬一日，一國一制。」

還有5月17日，立法院通過同婚法案三讀，蔡英文總統在臉書貼文祝賀「每個人的愛都是平等的」，「Chuck Ko」分享轉發蔡英文這則臉書，並且寫下「謝謝蔡英文，2020唯一支持」。

上述兩則貼文內容，被檢舉者當作證據，指控來自台灣師大的交換生「Chuck Ko」精日（精神日本人）加台獨，校方表示正在查證相關情況。

這則報導下方有許多網友留言：「情況屬實直接讓他滾蛋！」「坐等處理結果」「武大是想感化他才對！」

(中時 )