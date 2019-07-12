國民黨立委王育敏呼籲修正建築技術規則，將大樓陽台欄桿扶手不得設有可供腳踏的突出物及孔洞的文字入法；避免兒童墜樓事故再發生。將於7月份邀集相關團體召會研商修法，減少兒童墜樓事故發生。

營建署表示，如果民眾居住在公寓大廈，且家中有12歲以下之兒童，設置的防墜設施只要不妨礙逃生且不突出外牆面，並且符合內政部發布的「公寓大廈防墜設施設置原則」規定，可依法設置，而且管理委員會或區分所有權人會議決議不能加以禁止。另外，建築相關法規已提升建築物相關設計規定，提升居住環境安全。

營建署表示，建築技術規則建築設計施工編第38條及第45條規定已於96年修正，提升9樓以下樓層欄杆及開啟式窗戶窗台高度不得小於1.1公尺。同時，為避免兒童將頭伸入被夾住而造成傷害，或讓兒童得以藉靠攀爬之支撐點，要求欄杆之直桿件間距或鏤空部分不得大於10公分，且不得有水平桿件。

營建署說，公寓大廈管理條例已於2013年5月8日修正公布公寓大廈有十二歲以下兒童之住戶，外牆開口部或陽台得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。為使民眾安裝防墜設施時有所依循及引導公寓大廈修正規約，已於2013年訂頒「公寓大廈防墜設施設置原則」及修正公寓大廈規約範本。所以，家中有12歲以下兒童的住戶，設置的防墜設施如符合規定，管理委員會或區分所有權人會議決議自不能任意加以禁止。對於防墜設施形式如何顧及大樓美觀，管委會可以與區權人協調討論，但是管委會不可阻擾設置，如果於協調討論過程無法達成共識，也可向各縣市政府依條例第59條之1所成立之公寓大廈爭議事件調處委員會申請調處。

(中時 )