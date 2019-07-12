自去年九合一選前白綠分手，台北市長柯文哲經常在媒體前對蔡政府，以及新潮流開炮痛罵。不過，他今受訪時被問到2020是否可能與民進黨合作？態度意外趨向軟化，先是表示「什麼都有可能啊」，還在評論新潮流時說，不要全部貼標籤、扣帽子，像他去屏東，人家潘孟安也是不錯啊！

外界關注動作頻頻卻遲未對2020鬆口的柯文哲，是否會在8月份宣布參選？但他今仍大打太極，面對媒體多番追問，僅表示自己每天看call in節目討論柯文哲，他看起來都很陌生，每天謠言一大堆，反正最後一天（登記參選）是9月17日；他還稱，外界傳他去各縣市布局組織戰等訊息，到底都是怎麼看出來，或是看到了什麼才這樣想，「到底我們做什麼事，也沒有啊，每天這樣晃來晃去而已！」

媒體詢問，國民黨正在進行黨內初選，如果郭台銘落敗，有可能脫黨參選，甚至形成「郭柯配」嗎？柯僅說，每一個消息聽起來都很聳動，至於所謂郭柯配，「第三勢力很多人啊，我們活在世界上為什麼要為未來不確定的事每天浪費時間？今天有沒有其他題目可以問？」

是否對任何人都會保留合作空間？柯文哲僅說，活在世界上不是跟所有人都要合作，儘量不要把任何人當敵人，合作有很多種，不見得每件事都合作，就是自由自在嘛！

那麼，是否可能跟民進黨合作？柯先是表示，什麼都有可能啊，還稱雙方「哪有什麼結（指心結）？」自己常常罵一罵，上個廁所回來就忘記了；媒體追問，那新潮流呢？柯一反過去態度說，不要全部貼標籤扣帽子，他到屏東去，人家潘孟安也是不錯啊，午餐也很好吃，常常是這樣，有整體印象，但不要一個標籤下去，一竿子打翻一條船。

此話一出，是否向綠營示好？柯說，我對每個人都不錯啊！

(中時 )