美國總統川普與中國大陸國家主席習近平上月30日於大阪G20達成共識，美方願意放寬對中國大陸電信巨擘華為的出口管制，也希望中國大陸增加購買美國農產品。不過，川普抱怨，至今仍未看到中國大陸增購美農產品，直言「中國讓我失望了」。不過中國大陸官方色彩的「陶然筆記」先前表示，美若希望陸增購農產品，需取消全部關稅，彼此尊重才有可能。

據《南華早報》12日報導，川普表示，美中先前在G20川習會上同意互不增關稅，北京也同意增購更多美農產品。但美農業部數據顯示，在G20川習會後，北京採購美農產品數量不增反減。川普在推特上抱怨，「他們到現在還沒向我們偉大的農民購買農產品。他們曾說會買。希望他們立即開始採購。」

根據美農業部11日公布的數據顯示，中國大陸上周購買12萬7800頓大豆，比前一周購買量的79%；同樣的，中國大陸上周只購買了76頓豬肉，而6月整整有1萬400頓。

對於美中貿易談判最新進度，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已與中國大陸談判代表劉鶴通話，盡快安排面對面協商。他也表示，期盼恢復貿易談判期間，北京會信守承諾，著手購買美國農產品。

對於北京增購美農產品，有中國大陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號稱，美中重啟協商後，美國農產品仍會成為談判內容，而對陸「取消全部加徵關稅」又為重中之重，希望彼此平等相互尊重，「否則購買美農產品也會再出現反覆」。

(中時電子報)