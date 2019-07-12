氣象局今（12）日表示，從明天周休假日起至下周四（18日）止，隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主。中南部降雨逐步縮小至沿海地區，大都在清晨至上午，其他地區則為午後山區有雷陣雨的型態；且明後天東部（縱谷）及東南部會有焚風。

溫度方面，未來一周除了容易下雨的南部，高溫約在攝氏32度上下，其他地區晴朗悶熱，普遍在32至35度之間。尤其花東縱谷、台東南側及大台北，更會出現36度以上高溫，且紫外線指數偏高，外出須注意防曬並多補充水分。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今日西南季風的型態持續，低層水氣多；迎風面的西南部有局部陣雨或雷雨，中部地區偶有局部陣雨；午後對流旺盛，也會帶來局部雷陣雨，劇烈天氣發生的機率偏高，但白天未降雨時天氣悶熱。

吳德榮說，最新氣象模式模擬顯示，明日至下周一西南季風會逐漸減弱，水氣減少，天氣晴朗炎熱。午後局部短暫陣雨或雷雨的機率降低，大部分侷限在山區。下周二、下周三太平洋高壓增強，天氣穩定晴朗炎熱，午後對流不明顯，下周四才會有變動。

天氣風險公司也說，太平洋高壓目前籠罩台灣，沉降氣流會帶來較穩定的天氣，未來幾天情況類似，可把握假日安排戶外活動。不過下周就要留意南方熱帶洋面上的擾動發展，天氣可能產生變化。

目前在菲律賓東南方海面已有大範圍的對流雲系，未來隨著太平洋高壓逐漸北移，騰出一些空間後，南方洋面上的對流雲系會越來越旺盛發展，可能形成熱帶擾動或熱帶性低氣壓。也就是下周開始進入7月中下旬，颱風產生的機率增加，將會提升天氣的不確定性。

(中時 )