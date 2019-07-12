監委張武修調查發現指出，教育部過去幾年針對4所國立頂尖綜合大學以及自107年「高教深耕計畫」核定40億元可觀補助，台成清交4所大學全英語授課占比皆未達2成，其中台大各年均只達5％，成大均低於10％，交大於10-13％，而清大雖較好也均低於20％。監察院昨天通過張武修所提調查報告，促請教育部積極研議妥處。

張武修並說，台成清交4校僅支應不到補助1％的經費在英語授課，再加上逐年變動幅度極大，顯示各校並未長期有系統整合教育部資源於提供學生英語課程與環境改善；此外，經過持續5年推動，各校的英語課程除了數量上呈現停滯或減少，也未建立具體品質指標；根據實地訪視及諮詢，目前4校全英語授課課程普遍缺乏提供學生語言能力前置預備或篩選程序，衍生課堂中遇學習落差，欠缺系統性學生學習輔導，此外多數國際學生反映學校缺乏足夠的全英語課程以資學習。

調查並指，全英語授課課程教師的教學能力及品質，對於學生學習成效具有關鍵影響；現階段台成清交對於教師英語教學專業能力發展多以辦理單一、短期工作坊為主，恐不足夠。而教師的教學方式是全英語授課課程能否成功的關鍵，教育部與4校遲未建立有系統的授課教師英語教學訓練。教育部應會同學校妥善研議規劃長期、系統性的教師英語教學能力發展訓練，並提供足夠誘因獎勵配套措施，以強化並激勵教師英語教學能力及意願。

(中時 )