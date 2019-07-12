北市都委會昨拍板，大彎北段違規的1600多戶商業宅，日後只要繳納回饋金，即可就地合法，且還未開發的空地也適用該方案，每坪回饋金也下修。由於這番「大解禁」恐引來內湖、南港工業宅也循此例辦理，且勢必炒高當地房價，引來批評，甚至被外界質疑這是柯市府為了2020選舉提前釋出政策牛肉。

結果，市長柯文哲今早受訪時竟也坦言，此次放寬「當然不公平啊！」不過並非未選舉，而是累積十幾年，要讓他永遠非法用下去也不是辦法，台灣從來不是一個法治國家，過去造成的就算了，要善後，但是從今天開始，不可以再這樣。

柯文哲表示，這案子拖2年了，是十幾年來累積的，他剛上任時喜歡罵東罵西，現在不罵了，有什麼用，問題還是存在啊，「財團早就賺錢落跑了，住戶我也查過，單一且自住的才16％，也就是說那些被特赦、大赦的不是窮人，不要裝了！」

他更直言，這樣放寬當然不公平，大家現在就是撈到好處嘛，不過1678戶違反土地使用分區管制的，要讓他永遠非法用下去也不是辦法，大彎北解決了，下一個是內湖五期476戶，年底前條通也要解決，還有社子島，「要誠實面對一個事實，台灣從來不是一個法制國家。」

柯文哲自己也說，這樣是不對的，但否則幾千戶怎麼處理，要去反省，台灣走到今天這局面，台灣從來不是法治國家，但是過去造成就算了，我們先善後，但從今天開始，不可以再這樣，是就是、不是就不是，要建立一個法治國家。

(中時 )