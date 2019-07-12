汪家伶從大學開始參加多次日本書道比賽，並屢屢獲獎。（邱立雅攝）

汪家伶突破身體限制，用書法寫出生命的故事。（邱立雅攝）

32歲的汪家伶出生沒多久，就被發現有橫膈裂孔，後又嚴重脊椎側彎，身體打進了18根鋼釘。身體狀況因先天與幼時手術後遺症影響，讓汪家伶只能選擇靜態的活動，幸虧從小習畫的她樂在其中，2年前返回父母的故鄉大溪開設書畫工作室，平日除了會話教學，也潛心進行書法創作，為明年的開展做準備。

乍見汪家伶，淺淺的微笑讓人很難一眼察覺她身體的狀況，僅僅覺得是特別纖瘦的女孩，但她一轉身，便能發現她身型有些不同。汪家伶表示幼時因胸腔腹腔器官錯位，手術後因後遺症導致一邊肺部壞死，讓她一輩子連「呼吸都是個難題。」

後因嚴重脊椎側彎，汪家伶身體彎道一度無法行走，手術時身體打進了18個鋼釘，才勉強拉直了她的身體。從小到大的手術讓汪家伶心肺功能相當衰弱，因此也讓她全心投入繪畫與書法的世界。

就讀高雄師範大學視覺設計系時，汪家伶便開始參加日本書道比賽，至今參加包括國際書道、大日本書藝院國際文化交流書道展覽會等等比賽，拿過相當於3、4名的準特選、銅賞等等獎項。

目前在大溪開設繪畫工作室的汪家伶除了教畫，更全心投入書法，主攻隸書，偶爾也進行篆刻創作。汪家伶說自己在進行大幅作品時，都需要花上幾天醞釀，必須讓自己進入狀況，安靜的時候一個人寫字。為了明年周大觀基金會協助舉辦的展覽，汪家伶也逐步進行創作。

(中時 )