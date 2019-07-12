前總統馬英九被訴洩密案，一審判他無罪，二審逆轉判4月，受惠《刑事訴訟法》修法，馬英九可提一次上訴，後來最高法院撤銷有罪判決發回高院，高院更一審判決馬英九無罪確定。

檢方起訴指控馬在2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯洩密罪等罪。

馬英九被訴洩密案無罪，高院記者會直播 。

台北地院認為馬英九的行為雖構成洩密罪，但屬於總統行使「院際調解權」，因阻卻違法判他無罪，高院認為此案與院際調解無關，批評馬英九未能恪遵法紀，逆轉將他改判4月、可易科罰金，但遭最高法院撤銷發回更審。

上個月高院更一審進行最後辯論程序，馬英九堅稱無罪，他說檢察官對於犯罪的具體行為事實到底是什麼一直都說不清楚，不惜耗費司法資源就是要起訴他，他感到心痛；那些企圖以告他、起訴他來打擊他的人不會得逞，他對關說司法的人，沒有妥協的空間。

檢方批評馬英九洩密還辯稱是為了公共利益，這樣的理由聽起來很華麗，但「公共利益」不是讓非法行 為合法化的大補帖；檢察官還舉電視劇「我們與惡的距離」，指責洩 密與司法關說一樣都是「惡」。

對於洩密案宣判無罪確定，馬英九辦公室表示，對高等法院更一審的無罪判決感到欣慰，因為這項判決結果，不只攸關他個人的清白，更有助於確立憲法上總統應有的行政權限，讓國家領導人在任內能安心依憲依法治國。

馬辦同時指出，本案審理兩年多來，檢察官如同最高法院發回判決所稱，對於馬前總統構成犯罪的具體行為事實為何，始終沒說清楚，明顯就是「先射箭再劃靶」，為達到起訴馬前總統的特定目的，不惜耗費司法資源。馬前總統雖因此遭受各種無謂糾纏，但一路走來捍衛司法獨立，無怨無悔，會繼續為杜絕司法關說奮戰，也再次呼籲蔡政府，不要再延宕「妨害司法公正罪」的制定，讓司法關說走入歷史，讓中華民國的司法能更受到人民的信任。

(中時電子報)