美國眾議院10日晚間以365票對65票的壓倒性多數，通過取消俗稱「綠卡」的永久居民卡配額法案，廢除對各國移民綠卡數量的上限。這也帶給了許多新移民一項利多的好消息，若通過將造福許多由中國及印度為主的高科技移民。美國多間大型科企均對法案表示支持，不過法案還得交由共和黨主導的參議院表決。

以中國及印度為主的高科技移民將是主要受惠者，全案將送交參院表決；根據這項法案，實施第一年最多達85%綠卡可能核發給印度或中國公民，之後兩年更將提高至90%。據傳美國以H-1B簽證工作的許多印度及中國公民，等待政府核發綠卡的時間最長，最長的甚至得等上151年

今年2月由民主黨聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren，加州)提出的這項「高技術移民公平法案」 (Fairness for High-Skilled Immigrants Act)，希望廢除目前限制每個國家公民綠卡的人數，分為3年實施。首年最多85%的綠卡，可發予任何單一國家。

(中時電子報)