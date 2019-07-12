雷霆今年休兵期間簡直是在出清大拍賣，無非就是放眼未來！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基12日報導，靠著接連送走韋斯布魯克、保羅喬治、葛蘭特等上季主力，雷霆目前手中掌握的首輪選秀權相當驚人，未來7年竟有15個。

目前雷霆擁有首輪籤包含：2020年雷霆自己的與火箭給的；2021年自己的與火箭給的；2022年自己的與快艇給的；2023年自己的與熱火給的；2024年自己的與火箭、快艇各給1個；2025年自己的；2026年自己的與火箭、快艇各給1個。

如此驚人的首輪選秀權數量，代表雷霆確實考慮下個球季不玩了，畢竟上季先發五人已經一口氣送走3人，就連亞當斯、安卓羅伯生、薛洛德等人也被雷霆擺上交易檯面，看來保羅喬治的突然宣告跳槽快艇，已讓雷霆決定重新洗牌再說。

沃神也跟著爆料，剛從火箭換來雷霆的保羅，也有可能馬上就被雷霆交易出去，因為原本也想爭搶韋斯布魯克的熱火，如今只能把目標轉到保羅身上，雷霆也有足夠的首輪籤當作籌碼，問題就是熱火願不願意為了保羅放棄重要資產。

(中時電子報)