迎接明年底台中捷運綠線全線通車，最近開始模擬實際營運班表，每日上午6時至夜間24時進行試車，但有民眾發現噪音過大，也有在車站附近的學校清楚聽到捷運廣播內容，為降低行駛噪音，交通局與工程主辦機關台北市政府捷運工程局共同研擬改善方案，將設置隔音牆及多重減噪措施，請台中捷運公司營運後加強轉彎處磨軌保養、降低過彎車速及調整進出站警示音等，維護周邊生活品質。

交通局長葉昭甫表示，為避免未來捷運行駛產生的噪音干擾鄰近辦公民眾及住戶，已事先要求北捷局在試營運驗證期間辦理音量監測，研擬噪音改善方案，包含增設隔音牆、吸音板等隔音設施；營運後將加強轉彎處磨軌保養、調整輪緣潤滑油量、降低過彎車速及調整進出站警示音等，提供更安全、舒適、友善的捷運運輸服務。

捷運綠線設計多重減噪措施，包含全線鋪設長焊鋼軌、配置可動式岔心、轉彎處設置浮動式道床等，降低列車行駛磨軌聲。

電聯車鋼輪旁也設計潤滑噴嘴，當電聯車行經轉彎段時，將自動噴塗潤滑油於輪緣，降低摩擦減少噪音。

葉昭甫說，隔音牆設置位置、型式依據《陸上運輸系統噪音管制標準》及周邊建築物分布狀況，採環保署認可的軌道噪音預測模式計算結果進行設計；而未設置隔音牆之區段也均預埋螺栓，方便未來都市發展增設隔音牆。

交通局表示，捷運試營運驗證完成後，將啟動噪音改善措施，避免影響沿線居民，改善期間請配合體諒，共同迎接捷運新時代。

(中時 )