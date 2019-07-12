福建省政府祕書長翁明志肯定洪志恒效法國父革命精神，不屈不撓讓人感佩。（李金生攝）

洪志恒強調，當選後將每個月舉辦一次公聽會，就金門最迫切的軍占民地和醫療資源匱乏，真正用心解決問題。（李金生攝）

洪志恒決心投入下屆立委選戰，熱情支持者前往簽名致意。（李金生攝）

洪志恒遵循古禮祭祀神明，並親自朗讀疏文宣布投入選戰。（李金生攝）

將5度參選的洪志恒在疏文中強調，他將秉持赤子之心，以專業服務貢獻鄉里。（李金生攝）

曾參選縣長、立委各2次的金門高粱黨主席洪志恒，今（12）日上午在金城鎮官裡村黨部成立服務處，宣布帶著鄉親的支持和鼓勵，再揮師挑戰下一屆立委。他強調，當選後每月舉辦1次公聽會，真正用心解決軍占民地和醫療資源不足的2大問題。

東吳大學法律系畢業，今年51歲的洪志恆，曾參選2013年金門縣長、2016年立委、2018年縣長和補選立委，均以低得票數落選，但他毫不氣餒，決心替幾十年來受盡委屈的鄉親再戰一次。

洪志恆說，金門的政治人物包袱太多，只會關心和應付問題，根本無法解決問題，現任縣長被罵懶、懶惰、不作為，立委則被批評雖然認真，但缺乏專業能力，徒勞無功。

洪志恒強調，當選後將每個月舉辦一次公聽會，當面聽取鄉親申訴，就金門最迫切的軍占民地和醫療資源匱乏，真正用心解決問題，不讓軍管時代留下來的祖產先遭軍方圈地霸占，再轉移國有財產局繼續占有，以及心肌梗塞等緊急重症狀患者，因錯失黃金搶救時間而往生的憾事重演。

洪志恒今早的服務處成立大會，獲19位來自彰化永靖鄉的東方亮科技公司員工跨海聲援，他們肯定洪志恒一心為金門故鄉打拚，即使一再落選仍不屈不撓，另也有不少當地鄉親趕往簽名致意。

現場還來了一位特別來賓，福建省政府秘書長兼金馬服務處執行長翁明志。他表示，5年來洪志恒從一個默默無聞的參選人，成為鄉親普遍認識的人，效法國父孫中山先生的革命精神，往爭取服務鄉親機會的路子，一直不斷的走下去，精神讓人十分感動。

洪志恒則透露，他是受到台南玉皇宮的3次「聖杯」筊示感應，才決定第5次參選公職人員，也感謝認同其理念的鄉親，一直給他溫暖的支持和鼓勵。

(中時 )