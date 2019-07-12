網友在不公開社團《爆廢公社》po文。（翻攝《爆廢公社》）

網友在不公開社團《爆廢公社》分享林志成貼文。（翻攝《爆廢公社》）

館長陳之漢人紅是非多，除中國格鬥、泰拳雙料冠軍練瑜軒跨海挑戰外，最近又有前健美國手林志成約戰，嗆「不要戴手套」、「5秒就能把館長幹掉」，但林志成自爆驚人消息，指主辦單位舉5點理由，決定不辦格鬥擂台比賽了；同時也讓主辦單位曝光，為國會政黨聯盟和妙天禪師。

除林志成自爆，更有網友在不公開社團《爆廢公社》po出林志成貼文，其中有主辦單位的5點格鬥擂台不辦的理由。如下:

1、網路上流傳你說要把館長擊斃踩在其屍體而過，過於殘暴影響本黨形象不佳。

2、場地難覓短期(一個月）搞不定繁雜申請文件。

3、館長不會來打，大陸客也不見得會來，無人可打。

4、共同主辨的協會負責人已更換，他們都表示不支持你這場比賽，倒底怎麼回事?

5、比賽辨法你最後才出場，别人已打得半死你最後以逸待勞顯得不公平。

由於主辦單位給林志成簡訊中，提到主席已决定格鬥擂台不辨了，林志成的回覆中，竟讓主辦單位曝光，即是國會政黨聯盟和妙天禪師。該網友說，「世紀格鬥賽竟然取消了，這樣子我大師兄還當得成嗎？」。

林志成本月8日曾表示，他已找到金主要提供100萬美金獎金，折合台幣3000萬，辦格門比賽，他將申請世界終極格鬥王（武狀元）盃，希望吸引兩岸三地的格鬥好手來參加，未料今接到主辦單位簡訊，不辦了。林志成則打算8月18日自行舉辦，一切費用他來承擔。

(中時電子報)