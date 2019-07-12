暑假到了，計畫去哪走走呢！旅遊網站公佈年中最受台灣遊客歡迎的「暑假出遊目的地」名單，其中澎湖、台北、花蓮位居國旅最受歡迎出遊目的地前3名，至於國外城市方面，東京、倫敦、曼谷為台灣人最想造訪的三大城市，來看看這些地方你去過幾個？

TripAdvisor於2019年5月針對台灣用戶所填寫完成的問券結果，調查出暑假台灣旅客國內旅遊十個熱門目的地名單：

1.澎湖

位在台灣離島的澎湖，是由90座島嶼所組成的，島嶼多屬特殊地質。喜歡海上活動的朋友，來到澎湖可以和漁夫們出海夜釣小管、在清澄的大海上衝浪、潛水到海底探奇尋找「綠蠵龜」。熱門的景點有七美嶼、擁有白淨細緻白沙沙灘的山水沙灘、擁有400多年歷史，也是當地人信仰中心的澎湖天后宮等等。

台灣旅客國內旅遊十個熱門目的地 #2 台北。（圖取自TripAdvisor官網）

2.台北

在融合傳統與現代文化的台北市旅遊，可以搭捷運參訪「龍山寺」，到「貓空」泡茶看夜景等等，輕鬆地在大都市裡穿梭探險。喜歡購物的朋友們，無論是東、西區著名的購物區，或是充滿時尚品牌的信義區，都能滿足您的時尚需求。還有，千萬別忘記要留時間登上「101大樓」俯瞰這座美麗的城市。

台灣旅客國內旅遊十個熱門目的地 #3 花蓮。（圖取自TripAdvisor官網）

3.花蓮

或許許多人計畫來到花蓮，一開始是被壯闊的太魯閣峽谷美景所吸引，但仔細研究，花蓮還有許多令人著迷的旅遊勝地，像是擁有一大片金黃色的金針花海的六十石山、被譽為人間仙境的慕谷慕魚等等。體驗完大自然的魅力之後，也推薦品嚐一碗被用戶評為到花蓮必吃的液香扁食、或戴記扁食以及與在地人一起大啖充滿古早味廟口紅茶。

4.高雄

高雄是位於台灣南部的現代化城市，這個城市同時融合了古老的歷史和現代的文化。來到高雄可先搭乘捷運到擁有絕美光之穹頂的美麗島站拍張美美的照片打卡上傳社群網站，走訪用戶評論高達4.5分，位於碼頭旁的倉庫群藝術特區駁二特區，或是搭船到旗津吃當令的海鮮、到西子灣欣賞夕陽等等。

5.台中

台中有類似於東京或曼哈頓的熱鬧購物體驗、繁華的夜生活，還有各式各樣的美食，就算是最挑剔的老饕，來到這座城市，也能盡興而歸。可造訪周邊環境很舒適，不定期有很多不同類型的展覽和裝置藝術的國立台灣美術館，這裡也適合全家大小一起來；或是充滿自然生態的高美濕地，無論是早晨或是傍晚太陽下山時的夕陽時分，景致都非常美麗。還有，獲TripAdvisor評論4分，有許多好好逛的文青小店、最適合打卡的審計新村，也是目前台中旅遊的人氣勝地喔！

6.台東

喜歡大自然的朋友，台東的美景絕對會讓人驚艷。可以搭火車沿線觀山看海、參加國際聞名的「臺灣國際熱氣球嘉年華」搭熱氣球俯瞰花田、搭船出海賞鯨、到綠島浮潛、在藍天下泡溫泉聽海的聲音；喜歡戶外活動的朋友，可以邀約三五好友來個東海岸絕景自行車之旅。

7.台南

台南為台灣最具歷史的都市，過去曾為台灣首府，目前則是兼具商業氣息與歷史人文的現代都市。來到這裡，可漫步國華街，一路品嘗台灣特產與閒逛在地傳統菜場和市集。或是參觀獲選2018年 TripAdvisor「旅行者之選」全台最佳博物館第二名殊榮的奇美博物館，西洋美學風格的建築外觀和周邊的雕像、裝置藝術都是打卡熱點，館內也不定時展出不同的展覽和展品，是台南標誌性的地標之一。

8.新北

新北除了摩登的城市景色外，還包括了多樣化的景觀特色，如海岸線、溫泉、寺廟、歷史地標等等。 野柳地質公園有許多形狀奇特又引人入勝的石頭，吸引海內外遊客一探究竟；迷人的淡水老街品嚐當地特色小吃，像是魚酥、阿給等，也可到漁人碼頭欣賞夕陽景致等。或走訪由當代雕塑大師朱銘，窮後半生之力，努力完成充滿現代感與人文精神的藝術園區—朱銘美術館。

9.桃園

桃園市為台灣的國際樞紐，第一大國際機場正是座落在此。喜歡逛街購物的朋友，建議造訪規模龐大，有3個園區的華泰名品城；或走訪瀰漫濃濃茶香，拍照超美的大溪老茶廠；也可親近大自然，來到以千年紅檜巨木群、香甜水蜜桃知名的拉拉山地區。

10.嘉義

位於台灣中南部的嘉義市，是個具有歷史淵源、充滿熱情的文化藝術之都。來到嘉義，一定要搭乘古老的森林小火車前進古木參天、擁有夢幻雲海的阿里山森林遊樂區。還有，當然不可錯過當地特色美食，像是， 林聰明沙鍋魚頭、郭家雞肉飯等，「城隍廟」和「新港奉天宮」附近的美食小吃攤販，也可以讓你大飽口福。

台灣旅客海外旅遊十個熱門城市 #1 東京。（圖取自TripAdvisor官網）

2019年暑假台灣旅客海外旅遊十個熱門城市名單：

1.東京

2.倫敦

3.曼谷

4.新加坡

5.巴黎

6.首爾

7.香港

8.班乃島（菲律賓）

9.阿姆斯特丹

10. 紐約

(中時電子報)