天井逅書除了日本妖怪，也同時推出妖怪系列書展。（邱立雅攝）

大溪區天井逅書獨立書店在鬼月前夕推出「遠的要命妖怪展」，邀請擅於描繪鬼怪的日本畫家大蛇堂，展出13幅與大溪自然界有關的妖怪畫作，圖畫中的主角有的是守護老屋的妖怪、有的為邪神魔王，讓愛書人一起認識日本的妖怪，展出期間直到8月底。

走進天井逅書，映入眼簾的是13幅風格強烈的妖怪畫作，這是書店主人鍾佩林的巧思安排，由於書店定期舉辦主題書展，趁著鬼月來臨前夕，透過日籍友人牽線，特別挑選與大溪大自然有關的妖怪畫作，到書店來個迷你的小小展覽。

大蛇堂也在「賞妖小叮嚀」中特別跟讀者解釋，自己專門畫日本各地的動物與妖怪，而在日本傳統文化中，來自自然界的妖怪雖然可怕，但也有些相當可愛，甚至成為人類的守護神。其中像座敷童子就是老屋的守護神，如果出沒在家裡捉弄人類的話，將會得到幸運與富足。

展出的妖怪畫作也有台灣人熟悉的河童、狸貓與麒麟，也有台灣罕見的貪多利魔王、天龍魔王、獵風魔王等等，鍾佩林解釋，有些妖怪屬於較為邪惡的、但也有些妖怪是人類的守護神，相當可愛。

天井逅書配合節慶、時節，每兩個月舉辦一次主題書展，除了此次的鬼月妖怪展之外，也針對在地有機小農、食安等等議題進行策展，不定期舉辦繪本活動，邀請親子一同體驗不同的故事主題。「遠的要命妖怪展」預計展期到8月底鬼月結束為止。

(中時 )