前總統馬英九被北檢起訴的洩密案，高院更一審今判無罪確定。民進黨發言人周江杰表示，尊重司法判決。

周江杰指出，但關於馬前總統，除了洩密此案，去年七月已被起訴目前正由台北地院審理中的三中案，期盼司法勿枉勿縱。

(中時 )