馬英九洩密案無罪定讞 民進黨：尊重判決 12:202019/07/12 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九被北檢起訴的洩密案，高院更一審今判無罪確定。民進黨發言人周江杰表示，尊重司法判決。 周江杰指出，但關於馬前總統，除了洩密此案，去年七月已被起訴目前正由台北地院審理中的三中案，期盼司法勿枉勿縱。 (中時 ) #起訴 #前總統 #判決 #司法 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 英媒披露：匯豐銀行暗地陰華為 11:352019/07/08 財經 司法院民調 近4成民眾信任法官 11:512019/07/08 社會 上梁不正的司改災難 04:102019/07/10 時論廣場 一槌定清白 馬英九洩密案明宣判 10:382019/07/11 社會 馬英九洩密案 終局判決今宣判 04:102019/07/12 社會新聞 馬英九被訴洩密案 無罪確定 10:102019/07/12 社會 直播》 馬英九被訴洩密案無罪確定 高院記者會看這裡… 11:242019/07/12 社會 馬英九無罪確定理由 檢方舉證不足 11:512019/07/12 社會 馬英九洩密案無罪 柯建銘：馬在歷史上有罪 12:072019/07/12 政治 政治熱門新聞 郭董喊「大哥拜託你」 網：韓快這樣回！ - 政治 王金平為何不再說選到底 港媒爆玄機 - 政治 柯P沒戲唱了？網：2020只剩這招！ - 政治 蔡英文下塌飯店外 兩派人馬大打出手 - 政治 17年內功深厚 網：韓是民進黨養大的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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