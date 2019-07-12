鍾志忠根據客戶需求，發想「小雞出租」方法，讓都會區民眾能在陽台養雞。（邱立雅攝）

把雞當寵物的風潮漸漸興起，青農鍾志忠3年前返鄉全心投入養雞事業，但卻因為「雞很可愛」而捨不得殺雞，加上小雞成長的過程漫長，曾有客戶詢問養雞的可能，讓鍾志忠靈機一動，為何不出租自己的小雞讓客人體驗看看？於是推出了1個月小雞出租服務。

鍾志忠畢業於台北醫學大學，過去擔任藥品業務，年薪突破百萬，過程中發現不少消費者對於健康有更高的需求，於是返鄉開創養雞事業。有別於一般養雞場，鍾志忠特別找來了三黃鬍鬚雞、北京油雞、泰和烏雞等特殊品種，既是蛋雞也是肉雞。

相當性格的鍾志忠養雞也獨樹一格，與友人開發了益生菌撒在地上，可分解雞糞，讓他免於清潔雞舍之苦，甚至雞舍也沒有傳統雞舍瀰漫的臭味跟蒼蠅。也因此不少客人直接到雞舍親近雞隻，而鍾志忠對於雞隻也相當「放任」，雞場隨處可見大小雞隻逛大街。

由於喜歡小雞的樣子而不想殺雞，讓鍾志忠努力幫小雞找出路，正好有客人詢問在家飼養隻雞的可能，讓鍾志忠興起出租小雞的念頭，規畫出提供雞籠、飼料與3隻小雞的服務，讓客人把雞帶回家照顧一個月後，再還給鍾志忠。

鍾志忠笑說，目前承租小雞的客人都很有創意，把雞籠設計成樓中樓、小雞樂園，甚至帶小雞到學校和小朋友接觸，讓人驚訝原來雞真的可以當成寵物來照顧，甚至體驗陪伴小雞長大的過程。

(中時 )