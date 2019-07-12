國民黨總統初選競爭激烈，究竟誰會勝出仍未確定，總統初選參選人郭台銘，昨在政論節目中跟高雄市長韓國瑜「溫情喊話」，除了盼他留守高雄為藍營創造「三贏」，甚至還說出「就算大哥拜託你」，對此名嘴謝寒冰則感嘆：「真是夠了」。

郭台銘昨接受政論節目《新聞面對面》訪問，他坦言和韓國瑜民調相比，處於不利位置，至於是否脫黨參選?他表示「等到下週一看韓國瑜怎發球再回應」，此外更向韓國瑜喊話要他留在高雄，還放下身段表示：「就算大哥拜託你」，對此名嘴謝寒冰反酸：「現在就是誰都要讓你、不能跟你搶玩具就，就算韓國瑜真的讓給你了，難道蔡英文與柯文哲也要繼續用這招嗎」？眼見身為台灣首富的郭台銘為從初選脫穎而出，竟面對媒體公開說出這種話，讓謝寒冰無奈表示：「真是夠了」。

謝寒冰臉書全文。(圖/謝寒冰臉書)

對於郭台銘的一席話，讓許多網友頻頻搖頭，紛紛留言：「哀求對手禮讓放水，國家領導人，不是這種人當得起的」、「像要不到糖吃的小孩，傻眼」、「一個國際企業的CEO真是不如3歲孩子」。

(中時電子報)