台中一名男子阿雄（化名），懷疑妻子偷吃小王阿明（化名），２０１７年３月間得知２人要到淡水吃海鮮、投宿旅館，便與徵信社人員到事發旅館，果然在門外聽到裡面傳出激戰聲，直到辦完事才上前攔阻並報警，阿雄為了取得２人通姦證據，還付了在偷情房對面租的２天房費，最後順利取得阿明用過的衛生紙團ＤＮＡ，台中地院法官調查後依相姦罪，判處阿明5個月徒刑。

阿明的律師主張，警方不是在事發當下採證，加上垃圾桶再次被拿出來時，已經鋪上塑膠袋，顯然衛生紙團已受到汙染，自然沒有證據能力。

但台中地院法官認為，警員到場之後，兩位當事人、徵信社人員以及阿雄的朋友先後離開，阿雄則是跟著警員一同離去，接著就下樓到櫃台繳清兩天的房間費用，並買下床單等證物，直到採證之前都沒有進入房間，自然沒有汙染證據的疑慮，況且衛生紙團上驗出的DNA與阿明吻合，最後仍依相姦罪判阿明5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

(中時電子報)