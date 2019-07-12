暑假最適合舉家出遊，面對「嗶經濟」時代來臨，林務局所屬的太平山等12處國家森林遊樂區，以及太平山蹦蹦車與烏來台車站，去年12月起即已導入行動支付購票服務。林務局今（12）日再宣布，自今年7月15日起，上述園區民眾亦可持悠遊卡、一卡通購買門票。

林務局表示，為提供國內外遊客更多元便利的購票方式，已於太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區與太平山蹦蹦車、烏來台車站建置悠遊卡、一卡通感應設備，讓遊客都能夠「一卡在手，樂活台灣」。

為了配合行政院普及行動支付的重大政策，林務局自去年12月起，已開放12個國家森林遊樂區及太平山蹦蹦車、烏來台車站等遊憩點，以手機NFC感應式行動支付購票服務。為進一步提供更多樣化的購票服務，同時規劃引進悠遊卡、一卡通付費方式，並於今年7月完成金流環境建置。

林務局指出，森林蘊藏豐富自然資源，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，芬多精的各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心。林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，降低PM2.5濃度，國人可利用暑假前往國家森林遊樂區，享受大自然風光，也可消除暑氣。

有關國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，民眾可至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網，以及林務局網頁查詢。

(中時 )