大聯盟明星賽不只球員能拿到高額獎金，連球迷也有機會抱走25萬美元(約776萬台幣)大獎，一名26歲的大聯盟死忠粉絲麥哈里(Hunter Mcharry)正確預測了全壘打大賽每輪結果、冠軍、最遠全壘打，以及最接近今年的全壘打的總數，讓他從70萬人中脫穎而出獨得25萬美元。

麥哈里正確預測了大都會的超狂新人阿隆索(Pete Alonso)帶走全壘打大賽冠軍，除此之外也精準預測每輪結果、藍鳥的最強新秀小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)會擊出本屆最遠全壘打、距離488英尺。70萬人中，共有27人前幾項也準確預測，不過進到最後一關——預測全壘打總數，最終只有麥哈里猜到最接近破紀錄的312支全壘打，獨得25萬美元大獎。

「我還打電話給大聯盟確定真的是我獲勝，」麥哈里興奮的表示，「你不會認為自己贏了，我常玩這種預測的遊戲，我真的對棒球做了很多功課，但我從未想過我能全部命中！」麥哈里和未婚妻以及三個孩子住在不到1000位居民的小鎮上，他決定將獎金用在買房子，為家人帶來更好的生活。

但其實在決定誰能拿下冠軍時，麥哈里差點和獎金擦身而過，「我沒有照著直覺走，我原本認為小葛瑞洛能拿下冠軍，但我比較了擊球初速後，認為阿隆索更有機會帶走勝利。」25萬美元是近15年來全壘打大賽最高額的獎金。

(中時電子報)