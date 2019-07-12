瑞士天王費德勒(Roger Federer)勇奪最新出爐的2019最佳網球選手獎(ESPY)，打敗了入圍的球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。費德勒已經是破紀錄的第9次贏得該獎項，而且是3連霸，不管是不是球王他都能贏，喬柯維奇大概也無話可說了。

這不全然是球技與人氣的競賽，否則希臘小子西西帕斯也不會入圍。西西帕斯今年澳網16強爆冷淘汰費德勒，費德勒甚至連一個發球局都破不了。正當網壇對西西帕斯寄予厚望之時，費德勒很快在3月的杜拜網賽打敗西西帕斯，奪下ATP第100冠。喬柯維奇雖然堂堂球王，不過今年網壇最亮眼的仍是37歲的費德勒。喬柯維奇當選過4次ESPY，納達爾僅2次。

女網的情況也差不多，史上最強女將小威廉絲(Serena Williams)無懸念當選，其餘入圍者哈麗普(Simona Halep)、大坂直美、可維托娃(Petra Kvitova)的分量都還與她差很遠。在爆冷成為常態的女網，小威不僅是罕見最穩定的高手，37歲、產後復出、傷痛纏身，還能打到這個程度讓她顯得更加恐怖。

(中時電子報)