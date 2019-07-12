立委江永昌日前辦理會勘，要求開放使用，紓解當地停車需求。（葉書宏翻攝）

立委江永昌日前辦理會勘，要求開放使用，紓解當地停車需求。（葉書宏翻攝）

新北市機車數量高達218萬輛，是全台最多，機車格卻只有30萬，顯然遠遠不夠，而位於環狀線中和站的周遭路邊機車格及附近利用國有土地規畫的免費機車停車場，總數約140格，明明都已施工完畢，卻仍放置柵欄或設置圍籬禁止使用，令人費解，立委江永昌日前辦理會勘，要求開放使用，紓解當地停車需求。

江永昌說，新北市停車空間嚴重不足，自己不斷向中央爭取資源，不論是前瞻計畫成功爭取兩處地下停車場，包含佳和公園地下停車場、錦和運動公園地下停車場，以及活化國有土地做為停車場，環狀線中和站有一處約60格免費機車停車場就是最好的例子。

不論中央還是地方政府增加停車位都來不及了，怎麼還會去禁止民眾使用停車格，對於這樣的都市怪象，讓人摸不著頭緒，便邀集相關單位來釐清問題。

台北市政府捷運工程局表示，此處是環狀線CF650區段標之CF651B施工標，範圍是環狀線板新站、中原站、橋和站、中和站，即板橋區板新路一直到中和區中山路，全長約2公里，正在進行人行道復舊工程，含設置路邊機車格，但尚未全部完工、驗收，另外因大型機具考量安全，需放置在機車停車場內，所以才沒有開放停車，還請民眾諒解。

江永昌指出，工程其實多已完工，剩餘少部分有缺失待改善，而非機車格有問題，但是考量施工廠商有大型機具擺放的需求，可先暫緩全部開放使用，所以應將安全無虞的機車格開放使用，改善停車問題，台北市政府捷運工程局也接受此方案，現場逐一清點機車格，可先開放約60個機車格，先移除柵欄，讓民眾能便利的停車，不必在大太陽下尋找車位。

(中時 )