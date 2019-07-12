◎與友邦聯合國代表會面 蔡英文盼讓台灣聲音被聽到

蔡英文過境紐約首站前往外交部駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，蔡英文表示，一方面感謝友邦為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也要讓國際間知道台灣對國際社會所做的貢獻。

◎讓國人了解政府 蔡合作網紅拚網路聲量

蔡英文總統出訪力拚網路聲量，在社群與網紅合作拍攝影片，總統府發言人林鶴明今天表示，蔡總統此行出訪，除了親自透過國是訪問增進友邦邦誼外，也將持續透過社群媒體，讓更多國人了解台灣外交處境與政府努力的成果。

◎與綠有合作空間？柯文哲態度趨向軟化

自去年九合一選前白綠分手，台北市長柯文哲經常在媒體前對蔡政府，以及新潮流開炮痛罵。不過，他今受訪時被問到2020是否可能與民進黨合作？態度意外趨向軟化，先是表示「什麼都有可能啊」，還在評論新潮流時說，不要全部貼標籤、扣帽子，像他去屏東，人家潘孟安也是不錯啊！

◎農業經濟再循環 雲縣府推動畜牧資源化

雲林縣政府5年來推動畜牧糞尿澆灌農作，全縣已有151家牧場加入，每年約可削減生化需氧量（BOD） 4931.1公噸、懸浮固體（SS） 6952.5公噸，前者削減量更相當於斗六水資源回收中心近5年平均削減量的50倍，成果斐然，12日上午縣長張麗善籲請業者一起加入畜牧糞尿資源化的行列。

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(中時電子報)