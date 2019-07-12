國民黨北市立委提名初選進入最後一波公告，被稱作藍營超艱困選區第四選區（新莊地區）初選提名登記12日公告，據悉，地方大老蔡家福、許炳崑已表態不選，目前新北市議員陳明義與前全國青工總會祕書長陳茂嘉則已表態爭取，15到17日開放領表、登記。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，目前陳明義與陳茂嘉意願高，黨部將等登記結束後，找來登記人選協調出最佳人選，挑戰該區現任立委綠營吳秉叡。

據悉，外界都希望能推舉親民黨的李鴻鈞參戰，但李鴻鈞礙於黨籍身分，恐怕難代表國民黨出戰，也讓地方黨部相當頭疼。

目前國民黨尚未完成提名的地區還有三重區與蘆洲區，三重地方力拱新北市議員蔡明堂，但他仍在觀望，李乾龍也將再與他會談，希望蔡能替國民黨奪回三重立委席次；蘆洲則預計徵召新北市議員黃桂蘭。

李乾龍，新北市立委席次應可以過半，若部分地區地方派系能夠整合，坐八望九機會很大。

(中時 )