高雄清水溝直擊。(圖/取自臉書)

高雄市長韓國瑜選前就將路平、觀光、外銷，列首要政策；對下水道、水溝等民生設施，尤其注重。高雄近日不時大雨，有民眾目擊，公家單位趁天晴趕緊清理水溝。韓市府團隊效率之快，人員頂著烈日辛勞徒手清淤，經過民眾捕捉下畫面，大喊：「強大韓市府團隊（清排水溝）環保局辛苦了。」

韓國瑜曾在農曆年前親自督促，搶通數條主要幹道，誓言要給遊子一條「安穩回家的路」；對高雄市各地道路品質，尤其積極。更曾親自穿上工裝視察下水道清淤，語重心長道：「畢竟沒有鑽下去的勇氣，還談甚麼富起來的決心。」並引用雨果《悲慘世界》名言：「下水道是一座城市的良心。」

有高雄市民途經農十六，看見一群公家人員，頂著烈日蹲坐馬路旁水溝，在大雨後趕忙徒手將水溝清淤。市民捕捉畫面後，在臉書發文大喊：「強大韓市府團隊（清排水溝），環保局辛苦了。」並特別標註「感謝有你們」、「在農十六」。

其他網友則紛紛回應：「辛苦了，感謝」、「感動」、「有看到」、「若是方便，可以送上一些礦泉水。今天太陽真的很大！辛苦了……」「唯一支持韓國瑜，百萬韓家軍大家一起，守著電話守護我們的瑜，挺進總統府」、「辛苦了，也謝謝這些默默在做的無名英雄」、「幸福城市」。

(中時電子報)