有網友在PTT上提問，孫安佐跟郭芷嫣誰比較冤枉？（翻攝PTT）

長榮空姐郭芷嫣因為在 LINE 群組上的「加料說」遭長榮免職，雖然她事後表示只是「玩笑話」，沒想到仍付出慘痛代價。有網友在PTT上拿她與去年同樣因玩笑話惹禍的孫安佐相比，問誰比較冤枉？意外引發鄉民熱烈討論，有網友神回，「跟3000萬相比，郭芷嫣的玩笑話只是小CASE」。

郭芷嫣因為在工會 LINE 群組中揚言要電爆「烙跑」罷工組員，以及要在反罷工機師的餐點中「加料」，引發軒然大波，最後遭長榮開除。孫安佐去年在美國時，也因為「開槍」玩笑說惹禍上身，結果狄鶯與孫鵬花了至少3000萬台幣，才將孫安佐從美國聯邦監獄中救出。

有網友在PTT問卦「孫安佐、郭芷嫣 誰會覺得自己比較冤枉？」問題一出引發鄉民熱烈討論，對比兩事件，多數網友認為最大差別在「金額」，因為孫安佐的玩笑話值3000萬台幣、郭芷嫣的玩笑話相較之下只是「小CASE」。

有網友說「安佐爸媽花一億，紫菸小case」；也有網友認為「一樣活該，亂說話下場」、「被80的學妹們比較冤枉」、「安佐沒說謊老實承認，紫嫣說謊被報警才認」、「這樣一比突然覺得安佐有guts多了」。

(中時電子報)