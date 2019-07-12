慶祝出道25周年，日本神級美聲團體「The Gospellers 聖堂教父」決定走出日本，10月將挑戰四天內到新加坡、台北以及香港三地舉辦演唱會的超級任務，台北場定於10月26日（六）下午4點30分於「花漾HANA展演空間」開唱，門票預計7月27日（六）下午1點在KKTIX開賣。

今年12月21日是「The Gospellers 聖堂教父」出道25周年的重要時刻，1989年村上哲也便與黑澤薰因為熱愛Acapella樂風而結識，之後再加入北山陽一、酒井雄二及安岡優，5個人一唱就是25個年頭。身為日本美聲團體先驅者的他們，日前在自己的致敬演唱會上與許多後起之秀同台飆歌，成員黑澤薫感概表示：「當年出道時，日本樂壇都沒有像我們一樣和聲團體，現在能有這些志同道合的夥伴共同前行真的很高興。」希望能繼續以美聲合音將用Acapella發揚光大。

「The Gospellers 聖堂教父」堪稱日本音樂史上最強美聲團體，多首單曲、甚至專輯都攻上ORICON排行榜前矛，多年前曾來台演出的他們，為慶祝出道25周年，決定再度造訪台北，要用極致的美妙和聲，撫慰療癒每個疲累的心靈。而為了亞洲巡迴演唱會，他們更決定在7月17日於KKBOX等線上音樂平台推出一張特別選輯，從25周年的數百首金曲精挑10曲。

(時報周刊)