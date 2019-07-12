高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今接受廣播節目訪問，暢談一路走來的心聲。李佳芬表示，從韓國瑜決定參選高雄市長的那一秒鐘開始，韓家上下五口的人生，都變得不一樣了。但這條路已經踏步向前，接下來只能繼續走，無法回頭。

黃暐瀚於臉書發文，專訪政治人物時，主持人常常會希望，對方在你的節目中，講出「勁爆」的話，或是可以成為「標題」的內容。不過他比較不追求「爆點」，他總是想聽，「心內話」。

黃暐瀚接著表示，今天早上專訪佳芬姐。透過視訊，跟佳芬姐聊了很多，從去年到現在的種種，她很清楚，從韓國瑜決定參選高雄市長的那一秒鐘開始，韓家上下五口的人生，都變得不一樣了。媒體會緊盯，政敵會攻擊，連黨內同志，都會有不同的意見。但這條路已經踏步向前，接下來只能繼續走，無法回頭。

黃暐瀚更表示，佳芬姐說，有時她也會想，如果這一切都沒有發生，該有多好？但這已經是不可能了。

(中時電子報)