陳小姐手指遭蜂螫咬處。（魏怡嘉攝）

心臟停止跳動等於死亡？台大醫院今公布「心臟持續停止跳動50天」仍成功換心被救回個案。38歲陳小姐去年10月到日本玩時遭到蜂螫，引發嚴重過敏反應，返台後發燒並心臟突然停止跳動，經緊急送醫，裝上葉克膜、雙心室輔助器等維持生命，等待心臟移植，期間曾發生急性腎衰竭等情況，終在心臟停跳第50天成功接受心臟移植，現恢復健康，創下國內最久心臟停跳救回紀錄。

台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，陳小姐返台後被蜜蜂叮咬處腫痛且發燒，就醫後更發現心電圖異常、心臟衰竭等問題，於去年10月20日突發心臟停跳無法恢復，經過CPR使用葉克膜、雙心室輔助器轉台大醫院等待心臟移植。

陳益祥指出，依據病史研判，陳小姐有可能因為蜜蜂叮咬導致過敏反應產生的心肌炎，在等待移植期間病患曾因輸血誘發大量白血球抗體，使移植排斥失敗率大增，為此團隊特別替她進行去敏治療計畫，包含去除B細胞藥物、人類免疫球蛋白及術中血漿置換等，可移除和抑制抗體排斥作用。

陳益祥坦言，心臟停跳50天，團隊也是經過相當掙扎，他表示，當時陳小姐雖有意識但無法下床，但測試大腦並無異狀，家屬也堅持「即使變植物人都要往下走」，在與家屬充分溝通、支持下，醫療團隊與時間拔河，才能繼續往前走，推進到50天，所幸病患而且迄今心臟功能正常且無排斥現象，且可自己行走活動，是成功的心臟移植的案例。

(中時電子報)