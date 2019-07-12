北埔鄉公所、代表會12日至北埔市場，了解新攤位進駐試營運狀況，期望能帶來觀光人潮。（莊旻靜攝）

北埔市場原有美食攤位，也是不少在地人時常品嘗的好滋味。（莊旻靜攝）

阿滿水晶餃在北埔市場內經營13年，也是不少在地人時常品嘗的好滋味。（莊旻靜攝）

北埔市場新進駐攤位端出冰品，外觀、味道皆可口。（莊旻靜攝）

北埔市場新進駐攤位推出具有北埔市場字樣的酒瓶咖啡，十分有特色。（莊旻靜攝）

北埔市場多個新攤位進駐，豐富北埔市場的美食多元性。（莊旻靜攝）

具有近20年歷史的北埔市場，在北埔鄉公所及代表會努力下，近日將轉型成兼具觀光功能的市場，12日有7個新攤位進駐，配合市場改造方案，期望能在假日把老街觀光客吸引到俗稱圓樓的市場空間，讓遊客能享用在地美食、具有異國風情的餐飲。

北埔鄉長莊明增表示，由於消費型態的轉變，傳統市場也受到衝擊，在代表會支持下，北埔鄉公所預計在100萬元內，擬改造市場門面、刷新，第一波即有新攤商進駐，販售異國風情美食，還有代表北埔市場的酒瓶咖啡，十分有特色。

莊明增也說，北埔老街假日觀光人潮多，而北埔市場距離老街僅100公尺左右，期望能藉由轉型，將人潮帶進市場。代表會主席徐鏡明表示，北埔市場內有多攤不少在地人從小吃到大的美食，如今有新攤商進駐，也期望能有觀光人潮進駐，認識北埔市場之美。

阿滿水晶餃業者彭鴻政在市場內經營13年，該店也有30餘年歷史，期望能藉由轉型，帶來不同顧客群。而新進駐的餐飲攤商楊繼華也表示，公司在竹東、北埔、峨眉一帶尋求合作機會，而同事也多是在地人，市場內不少客庄傳統味道，因此以泰式、日式、冰品等不同味道，豐富市場的美食型態。

北埔市場原有客家粄條、麵線、麻辣臭豆腐、米苔目、鹹豬肉、芋圓、滷味、水晶餃、鹹豬肉、仙草等，如今新添不同風味，地方也期許老市場重生，吸引遊客造訪。

(中時 )