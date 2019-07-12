環保署表示，為推動廢棄物處理價格透明化，自今年7月1日起廢棄物處理價格已上網公開，以提供各界查詢廢棄物處理機構之處理費用收費範圍。

環保署為建立透明公開機制以健全廢棄物清理市場價格，避免廢棄物清理價格哄抬或削價競爭等情事，推動廢棄物處理價格透明化，已於107年12月22日修正發布《公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法〉，新增第21條之1規定，要求廢棄物處理機構應於今年7月1日前，至清除處理機構服務管理資訊系統登載處理費用收費範圍等資訊。

環保署表示，廢棄物處理價格等資訊，已公開於「清除處理機構服務管理資訊系統」，當廢棄物產源事業於查詢廢棄物許可處理機構資料時，即可查看該處理機構處理費用收費範圍，以提供事業委託價格合理的廢棄物處理機構。

環保署呼籲，廢棄物處理機構應依法完成處理費用收費範圍之登錄，清除、處理機構應訂定合理的廢棄物清除、處理費用。如發現廢棄物清理業務聯合壟斷或集體哄抬價格，將移請公平交易委員會或行政院消費者保護會依法查辦，以避免廢棄物清理價格哄抬或削價競爭，導致廢棄物未妥善清除處理，甚至非法棄置的情形發生。

(中時 )