一家五星級大飯店林姓廚師，被控將300元魚片藏在衣服裡帶出飯店，被保全發現，檢方依業務侵占罪起訴，台北地方法院審理後，合議庭認為，林侵占食材價值不太高，且已和飯店和解，若依業務侵占罪最低刑度判刑6月太重，引刑法５９條酌減刑度，判林有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，緩刑2年。本案可上訴。

檢方起訴59歲的林姓廚師，在五星級飯店負責料理、保存魚貨等食材，2018年5 月4 日晚間，在飯店西廚房內將1 包魚片藏在衣服內、想帶離飯店，被李姓保全警衛組長執行例行性下班檢查勤務時發覺，案經飯店報警送辦。

北院審理後，合議庭認為林為一己私利，違背職責，將廚房內1包魚片侵占入己，欠缺尊重他人財產權及守法觀念，但考量他犯後坦承犯行，且侵占的食材市價僅300元，已由飯店人員領回，審理中也和飯店和解，犯罪所得財物價值不高，造成他人財產損害不重，若依業務侵占罪最輕６月徒刑判決仍太重，引刑法59條酌減其刑，判刑3月，可易科罰金，緩刑2年。

(中時 )