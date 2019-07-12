前新北市長朱立倫今日接受媒體堵訪，媒體提到郭台銘有可能會脫黨參選，郭台銘還跟韓國瑜喊話稱「就算是大哥拜託你」，對此朱立倫說，他相信郭台銘不會脫黨參選，他也相信7月15號之後大家都會團結在一起。此外，不用拜託哪位大哥，拜託所有民眾多接電話支持就好。

至於朱立倫昨天呼籲郭台銘要心平氣和，不過郭好像沒聽進去，最近說話還是比較衝？朱立倫說，他還是呼籲一件事，這是黨內初選，這不是總統大選。贏了初選、輸了大選，是沒有意義的，不用在過程當中有這麼多的情緒，所有的支持者也都心平氣和，7月15號以後一定要團結在一起。

媒體也問及昨天郭董說不排除效率快的話，只要當四年就好，朱立倫說，這是郭台銘的講法，他對每一位參選人現在的講法，都尊重。

至於被問到美方對於韓郭兩人都有疑慮，是不是在候選人當中美方對朱比較青睞？朱立倫表示，長期以來他讓大家有信心覺得他可以平衡美陸台的三方關係。如果他當總統，一定會和美國有非常穩定的盟友關係，至於兩岸關係，也一定能夠和平，要能夠合作。所以他常常講，美方對他最放心、北京可以寬心，所有的民眾都能夠有信心、很安心。

對民調部分，郭台銘昨天有提出希望第一名跟第二名能再出來競爭一次，朱立倫說，所有的規則中央都已經定好，現在喊話、談這些規則的改變，意義不大，應該也不可能。

朱立倫是在接受寶島聯播網專訪前接受聯訪，他指出自己到各地都有上講閩南語的電台，去台南有到勝利電台、嘉南電台，今天稍晚到嘉義也會上電台，寶島心聲也是台灣人電台，沒有分這些差別。何況說，如果要講藍綠，朱立倫從小就是藍綠家庭長大的，他們家是一半藍一半綠。

被問到怎麼看郭台銘跑去宜蘭陳定南紀念館，競相搶深綠的票，朱立倫強調，他不用搶什麼票，他出生的家裡面，媽媽那邊本來就是綠營的，本來台灣就沒有分藍綠，更何況他當縣市長的時候，辦公室的機要秘書也是綠營的，沒有一定要分藍綠。只是說大家要共同支持的理念，都是為台灣好，為中華民國好。

(中時 )