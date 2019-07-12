北韓11日公開今年4月修訂的憲法，新憲法明文規定國務委員會委員長「代表國家」，正式宣布最高領導人金正恩即真正的「國家元首」。其中這次修憲對金正恩身為北韓「最高領袖」的地位提供了新的法律基礎，促進北韓與世界其他國家實現外交關係正常化。

2016年6月北韓最高人民會議修憲，僅稱當時新設的國務委員會委員長一職為「最高領導者」，並沒有沒有「代表國家」的頭銜。修憲以後，北韓直到11日才透過對外宣傳媒體《我的國家》公布新憲法全文，其中第100項條文正式宣布，「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長是代表國家的國家最高領導者。」新憲法規定國務委員會委員長和最高人民會議常任委員會委員長均「代表國家」，但常任委員會委員長僅負責接收外國使節遞交的國書等外交工作。

其中新憲法大幅刪減將最高領導者神格化的字詞。以往「偉大的金日成同志及金正日同志是民族的太陽與祖國統一的代表」被刪除，僅分別稱二位前領導人為「偉大的首領」及「偉大的領導者」。

(中時電子報)