「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款Aviator飛行員系列，售價6950元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款Aviator飛行員系列，售價7400元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款Aviator飛行員系列，售價6950元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款Aviator飛行員系列，售價6950元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款I Shape系列，售價6150元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款I Shape系列，售價6150元。（品牌提供）

「TEAM WANG X RAY-BAN」聯名款I Shape系列，售價6150元。（品牌提供）

眼鏡品牌Ray-Ban繼6月初宣布王嘉爾為品牌全球代言人後，7月推出與王嘉爾的聯名鏡款「TEAM WANG X RAY-BAN」，兩系列各3色的太陽眼鏡與光學眼鏡，除了鏡腳印有王嘉爾親筆簽名，鏡盒上也擁有細緻迷人的TEAM WANG X RAY-BAN標誌。

王嘉爾從劍擊運動員到人氣歌手，展現堅持與自信，本次聯名款「TEAM WANG X RAY-BAN」共推出兩系列各3色的太陽眼鏡與光學眼鏡，除了鏡腳印有王嘉爾親筆簽名，鏡盒上也擁有細緻迷人的TEAM WANG X RAY-BAN標誌。聯名款的太陽眼鏡系列為Ray-Ban最經典的Aviator飛行員系列，同時也是湯姆克魯斯於電影當中所配戴的著名鏡款。新款以金屬材質與前衛色調塑造出別樹一幟的風格，運用不同色系的金屬線條雙樑框形，搭配漸層淺棕、淺藍與淺紫紅色鏡片，充分展現王嘉爾的熱情與冒險精神。

聯名款光學眼鏡則是以I Shape系列配上銀灰、金色與光澤黑三色金屬方框，簡單俐落的設計不僅修飾臉型，更能突顯獨特個性。

即日起王嘉爾聯名鏡款將於全台限定門市販售，台灣Ray-Ban與全球時尚同步，推出「Ray-Ban官方認證授權機制」，官方授權店提供最透明、公正的官方價格，讓消費者自在安心購買具有保障的Ray-Ban系列商品。(Ray- Ban官方認證授權門市： https：／／www.ray-ban.com／taiwan／store-locator)

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