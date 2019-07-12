大陸電訊巨頭華為今日發布《2018年可持續發展報告》，董事長梁華表示，華為一定可以活下來， 且會活得越來越好。報告強調，沒證據證明華為的設備有後門，梁華呼籲美國，應取消對華為的實體清單禁令。他還說，華為目前業務運作正常，上半年業績增長，月底正式發布業績。

香港經濟日報報導，梁華在開場演講中提到，面對外部環境的風雲變幻，華為的發展遇到了一些挑戰，「大家非常關注華為自身是否可持續發展，我們一定可以活下來， 而且一定會活得越來越好。」

梁華表示，堅決反對美國將華為放入實體清單，「這一決定沒有任何事實和依據，這樣的決定對任何一方包括美國很多企業都是不利的。」華為認為不應僅是放鬆管制，而是取消實體清單這一禁令。

華為此次報告聚焦數字包容、安全可信、綠色環保、和諧生態四大可持續發展戰略。其中，在安全可信方面，華為特別聲明，「華為沒有任何法定義務在華為設備中或者允許他人在華為設備中安裝後門，也沒有任何法定義務為任何人收集情報信息。未來我們也會嚴格按照法律賦予的權利和程序來處理這樣的訴求，我們以客戶為中心，並致力於保護客戶或者用戶的合法權益不會受到侵害。」

華為創始人任正非日前受訪時也不止一次提到，隨時可以簽訂無後門協議。自任正非以降華為不斷出面談及願意簽署這樣的保證協議應是要打消外界的擔憂，尤其是回擊美國對華為的指責。

(中時 )