陸瑤發文。（圖／翻攝自陸瑤Leader微博）

大陸歌手李榮浩昨(11日)選在34歲生日這天向大他1歲的楊丞琳求婚成功，回顧兩人交往始末，2015年初自曝和女友陸瑤分手，不久李榮浩就貼出和楊丞琳合影又刪文，間接公開戀情，期間傳出陸瑤閨密批李榮浩無縫接軌，如今李榮浩求婚楊丞琳成功，陸瑤昨晚無奈發聲說：「感謝大家莫名其妙的關注」。

李榮浩2014年榮獲金曲最佳新人獎，人氣正旺之際，隔年1月他被問到情人節要怎麼過，他才坦言已和交往多年的陸瑤分手，情人節恐孤單度過，談到分手主因和時間點，他指金曲獎後就分手了，不是因為某個特殊原因，就是順其自然情淡了。

不久有位自稱是陸瑤好友的張女在微博開砲，批評李榮浩無情，「你專輯簽名都是她（陸瑤）設計的吧？」而陸瑤本人被問此事沒多說，只回應：「對我來講，這個緣已經盡了」。昨因李榮浩求婚成功，陸瑤微博又引來網友留言，相隔6個月後陸瑤首度發文，說：「感謝大家莫名其妙的關注，也感謝真正關心我的朋友們。今天陸媽生日，祝她生日快樂，身體健康！」粉絲則回：「看你又出現了真的，很高興」、「忘了他吧」、「我的天，更博了，就想問你一句，過得好嗎」。

(中時電子報)