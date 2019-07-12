向華強夫妻。盧禕祺攝

港台影人今早在高雄參加甄珍的影展活動。盧禕祺攝

香港娛樂大亨向華強和陳嵐的兒子向佐，日前宣布將在今年娶回35歲台灣女星郭碧婷，他也求婚成功。這對準新人今天下午也會到高雄參加甄珍影展活動。

早上向華強和陳嵐先出席記者會，陳嵐被問到兒子婚事，「希望他們今年結婚，明年就有小孩。」先前網路頻傳郭碧婷懷孕，陳嵐直爽說：「沒有啦，那照片就風吹衣服嘛。」她跟向華強沒有很急，34歲兒子自己比較急。

陳嵐說，「他（向佐）有跟我說，如果有了小孩，他們至少頭幾年會專心照顧小孩，工作就減少。我是隨他們的意，但小孩他們要自己帶，不要指望我們帶。」他說兒子婚後會跟郭碧婷台、港兩地都住。她提到和準媳婦的相處，誇媳婦乖巧，「娛樂圈有的人很瘋癲、很活潑、好多緋聞，她就是愛心氾濫」。

陳嵐說，郭碧婷在林口家養了70多種動物，她已經在她家隔壁買一塊地給媳婦，如果妳準備生小孩就要停止，不能再繼續愛心氾濫，她爸爸年紀也大了」。陳嵐提到，那時候錄製節目的時候，郭碧婷的爸爸開玩笑說：「你們要娶我們家郭碧婷，那要買一塊地給我們家碧婷養那些動物」，陳嵐回：「我說好，那時候他們還沒開始交往，真的交往了，我就要做到。」

(中時 )