雲林縣政府5年來推動畜牧糞尿澆灌農作，全縣已有151家牧場加入，每年約可削減生化需氧量（BOD） 4931.1公噸、懸浮固體（SS） 6952.5公噸，前者削減量更相當於斗六水資源回收中心近5年平均削減量的50倍，成果斐然，12日上午縣長張麗善籲請業者一起加入畜牧糞尿資源化的行列。

張麗善表示，縣內畜牧模式已逐漸進入廢水集中處理的新模式，許多規模小或處理設備較不足的畜牧場，藉由廢水集運至大規模或處理設備完善的畜牧場統一處理，縣府爭取環保署支持共同補助5案大場帶小場計畫，集運8家畜牧場，總處理頭數約為4萬3905頭，總補助金額5590萬餘元。

張麗善指出，而為了協助畜牧場肥分施灌施灌作業，縣府亦補助930萬元助11家畜牧場及麥寮鄉公所等單位，購買7輛肥分施灌車及9個農地貯存槽，希望藉由集運模式、農地貯存槽及施灌車隊的成立，強化肥分使用的體系，嘉惠更多畜牧場與農民，逐步改善畜牧廢水汙染，降低業對環境的衝擊。

雲林縣環保局長張喬維說，該局努力推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用，連續3年核可案件數蟬聯全國第1，成果亮眼。

(中時 )