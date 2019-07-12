中美貿易戰未解，大陸疑加大針對美企商人，還擊美國。美國《紐約時報》披露，美國科氏工業集團（Koch Industries）一名華裔高管，上月初訪陸時被警方告知，不能離開所住酒店的周邊地區，隨後更被警方審問多日、禁止離開中國大陸，直到美國國務院介入。

上述這名高管在中遭遇並非個例。知情人士透露，一名前駐華外交官，6月下旬在北京一間酒店內被警方問話。今年稍早，一名美國科技業高管在前往機場時被跟縱。一個行業組織甚至制定應急計劃，防止其辦公室遭大陸警方突襲、電腦伺服器被沒收。

十餘位接受《紐約時報》採訪的美國企業高管、政府官員及經常訪問大陸的人士表示，他們對於中國政府騷擾在華美國人的事件感到越來越擔憂。他們擔心中美貿易衝突可能會使商人和前政府官員成為潛在目標。一些美國公司正在審視或加強它們的計劃，以防止其員工身陷這樣的處境。

值得注意的是，美國曾威脅將對全部大陸進口商品加徵關稅，但因巨額順差，北京難以採取對等報復性關稅，或以非關稅手段反制美國，包括打擊在華美企。

不過，大陸商務部發言人高峰昨日表示，由於美方挑起貿易摩擦，部分在華外資企業的投資經營信心受到影響，有外資企業擔心受到報復性打壓，但未有出現大規模的外資撤離中國情況。

他強調，中國不會打壓、歧視任何外資企業，會堅決保護外資企業在華的合法權益。

(中時 )