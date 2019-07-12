《中國好聲音》13日起將在中天綜合台強勢回歸，包括庾澄慶、周杰倫、謝霆鋒、李健等歌手組成天王級導師陣容，攜手挖掘歌壇全新「好聲音」。首次參與選秀節目的謝霆鋒，近年來多以主持美食節目及演員身分為年輕人所熟知，此次回歸歌手身分，在好聲音舞台出奇招，不僅在講評中融入做菜的思維，甚至脫掉上衣、大秀肌肉攬學員，讓資深導師庾澄慶、周杰倫都忍不住笑道謝霆鋒是靠「顏值」來搶人。

來自哈爾濱的參賽者康樹龍本業是一名餐廳老闆，低沉有特色的嗓音一開口便獲得李健、謝霆鋒的青睞，陸續按下轉椅按鈕，謝霆鋒讚賞康樹龍的尾音處理不刻意，直言「就像你煮一百碗白米飯，不可能有兩碗是相同的」，巧妙將對料理的熱愛融入進唱歌的學問裡，讓其他導師聽了也佩服，庾澄慶也忍不住替謝霆鋒拉票，笑道「不會唱歌的，不是好廚師！」

不只講評時「說得一口好菜」，身為四位導師中最年輕的一位，謝霆鋒更是出盡各種花招搶學員，遇上有在健身的男學員，謝霆鋒馬上脫掉上衣，露出結實手臂，自信地說：「他們有像在健身嗎？」然後大方展現肌肉線條，逗得全場觀眾尖叫連連。而遇上由兩位女孩組成的團體參賽者，謝霆鋒更是用真誠迷人的眼神向她們招手，「妳們的搖滾風格到我的戰隊肯定是主角。」一句話就讓女孩們動搖原本的選擇，投入謝霆鋒戰隊的懷抱。

多次擔任《中國好聲音》導師的庾澄慶，近日接受網路紅人理科太太專訪時，也談及在按下轉椅按鈕前的複雜心情，「唱得還不錯的人，我心裡面會有很多的惆悵、遺憾跟猶豫，因為我要選擇的是我喜歡的，但他唱得好不一定是我喜歡的，」透露在選擇學員時內心的掙扎，庾澄慶最後也表示，「流行歌手太多了，你要有特色才能在這個戰場上站穩。」13日起每周六晚間10時中天綜合台播出《中國好聲音》。

(中時 )