民進黨嘉義市議員王美惠將代表綠營轉戰立委。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委初選12日經嘉義市黨部委員會投票決議通過，由現任議員傅大偉出線，市黨部將報請中央黨部於下周三中常會審核提名，傅大偉表示，有信心打贏明年立委選戰，延續去年縣市長選舉嘉義市綠地變藍天的勝況。

國民黨嘉義市立委初選5日登記結束，議員傅人偉、前國代張炳文2人登記，市黨部12日召開黨部委員會，有25位委員出席，聽取傅、張2人各發表10分鐘政見理念及訴求，隨後開閉門會議。

市黨部表示，經委員會投票表決通過建議黨中央提名傅大偉，黨部將報請中央黨部於下周三中常會審核提名。

傅大偉是4連霸議員，本屆以東區第一高票當選，他說，他在議會在的問政品質絕對是優質，可受公評，選立委是比能力、有遠見及內涵，他有信心打贏明年立委選戰。

民進黨由也是4連霸議員的王美惠出線，王美惠是嘉義大學EMBA碩士班畢業，本屆議員選舉3度蟬聯西區第1高票議員，另外，台聯黨蔡永泉議員也表態參選立委，目前態勢將形成議員互打拚唯一一席立委。

(中時 )