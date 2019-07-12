前總統馬英九被控教唆洩密案，今日高等法院更一審宣判無罪定讞，對此此案相關人前立法院長王金平表示，尊重司法。至於是否意味著馬王政爭告一段落了？王金平表示，本來也沒有什麼政爭，依然還是一樣，大家互相尊重，互相和諧。

此外，國民黨內初選激烈了，郭台銘宣稱若初選落敗，會想辦法促成第三勢力，記者問王金平是否會加入郭台銘的第三勢力？王金平回稱他只能夠說尊重。智於郭台銘的兒子郭守正是否有與柯文哲陣營聯絡？王金平表示不清楚，而對於柯文哲陣營是否有與他本人聯絡，王金平予以否認。

此外郭台銘曾自稱與王金平是關公好兄弟，被問到是否仍會和關公好兄弟站在一起、同一陣線？王金平說，關公好兄弟是從歷史到現在都是一樣，千年萬年不變，關公的精神，所以這種精神大家要貫策，忠跟義還有仁義禮智信都要。但對於是否會再跟郭台銘站在一起？王金平說現在他跟大家都保持等距。而被問到是否打算跟郭台銘攜手闖進2020，王金平回稱，記者問的問題太前進了，謝謝！

另外針對民調監聽報告流出，郭台銘覺得說這樣對他有不公，王金平說這個詳細情況他也不懂，因為這都是很專業的人在看的問題，所以他也不便隨便評論。

至於王金平曾說要當國民黨的桶箍，現在這個情況是否還當得下去，王金平說誰當桶箍，他沒有講，他是要整合各方面的資源、結合各方面的力量，來幫助國民黨能夠在2020年翻轉，得到政權。至於競爭激烈之下國民黨是否可能再整合？王金平認為黨中央要好好處理，團結最重要。

對於換柱事件在本次國民黨選舉中是否會再次上演？王金平表示這他不清楚。是否擔心？他只說這點各界傳言很多。

(中時 )