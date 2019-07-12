前高雄市長陳菊在6月17日被問及現任高雄市長韓國瑜爭取登革熱經費一事時表示，由於統合地方的環保局、衛生局以及民政局加入疫情防治，「高雄登革熱在這4、5年來都是個位數案例」。然而對此前行政院長張善政今日(7月12日)在臉書發文，挖苦陳菊累了嗎？做賊的喊抓賊。

張善政指出，真正數據是：5年前的2014年，高雄市登革熱案例是14,999件，2015年更增加到19,723件，且該年有112人死亡。這是陳菊口中的「個位數案例」？！

張善政表示，2015年時，他以行政院副院長身份擔任中央的疫情指揮官，每週會議時衛福部端出觸目心驚新的病例數，他心中著急不已，看到死亡數攀升到上百，更是心痛。他多次下台南、高雄協助防治，還和陳菊一起主持開會，陳菊忘了嗎？

張善政說他不是第一線的父母官，但他好奇，是什麼樣的地方父母官，會把自己地方民眾的痛苦數字「刻意」記錯，把痛苦數字縮小上萬倍？是不是為了打擊韓國瑜，陳菊就可以拋棄她擔任市長12年之久所管轄的高雄人民？

張善政表示，昨天蔡英文總統出訪，隨團的「發言部隊」陣容堅強，甚至還特別指派總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌2人在過境美國紐約期間，特別與美國僑界展開對話，並強調全體總動員向「假消息」宣戰。但他想說，蔡英文是最沒資格宣戰的人，因為民進黨政府才是製造假新聞的罪魁禍首！

(中時 )