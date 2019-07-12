引領女性在香氣中探尋遊憩迷離的氣息，2019年MISSONI推出專屬於女性的迷人氣息，跳脫現實的瞬間，一同感受人間天堂的美好。
MISSONI 全新女香系列2019年七月上市，七彩絢爛的瓶身，有如置身幻境般的想像，這次也運用特殊的製作技巧，在瓶身繫上金屬緞帶，完美呈現屬於MISSONI獨樹一格的設計品味。
全新女香系列，也帶來有別以往的香氛體驗，前調的融合檸檬與佛手柑清新，帶出玫瑰香氣，龍涎香伴隨檀香做結尾。
這次也邀請到身兼超模與演員雙重身分的女星，伊麗莎．瑟娜薇擔綱演出幻境之水女性淡香精品牌廣告，打造屬於MISSONI的全新專屬香氛風格。
MISSONI幻境之水女性淡香精全系列
品名
容量
價格
幻境之水女性淡香精
30ml
NT$1,980
幻境之水女性淡香精
50ml
NT$2,700
幻境之水女性淡香精
100ml
NT$3,500
(中時 )
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