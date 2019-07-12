隨著航天技術和市場經濟的發展，大陸相關戰略政策的不斷推進，陸商業航天日漸成為領域的發展核心。大陸宇航學會副理事長兼秘書長王一然表示「大陸商業航天領域，不論是火箭行業、衛星行業都面臨一定挑戰和困難」。陸企業家更直指，美國在商業航天領域已有估值超過300億美元的公司，而大陸卻還在起步。

日前，全球地理信息開發者大會（WGDC 2019）在北京召開，王一然大會上表示，在商業航天領域，不論是火箭行業還是衛星行業都面臨一定挑戰和困難。相關人才和資金的稀缺以及資源和技術的壟斷問題不容忽視，企業間的競爭也變得越來越激烈。

大陸華創資本將「商業航天」作為投資領域之一。在解釋為何投資商業航天的原因時，華創資本董事總經理公元提到，「美國在商業航天領域已經有估值超300億美元的公司，而中國商業航天領域的創業企業仍在起步」。

但差距之中卻蘊藏著投資機會。公元分析，大陸具備發展商業航天的人才土壤，近幾年國內政策也越來越開放，對商業航天比較鼓勵和包容。同時，「國外商業航天的競爭，也在逼得大陸發展商業航天」。

對於商業航天的盈利問題，中國長城工業集團公司副總裁高若飛表示，商業航天只有通過技術進步實現成本降低、可靠性和成功率，才有盈利的可能。

至於大陸商業航天企業要如何順利發展，藍箭航天空間科技公司總裁張龍表示，商業航天企業要順利發展下去，需要具備幾個特點。一是企業的技術、產品要有創新性，在細分領域有自己獨特的價值；二是企業要面向客戶，站在客戶角度解決痛點問題；三是企業要符合市場需求，內部管理要跟得上。

(中時 )